Mini PC potente e compatto in MEGA SCONTO su Amazon

Il NiPoGi AK1 PLUS 16+512-Alder Lake-N95 è un mini PC innovativo che unisce potenza e versatilità per soddisfare una varietà di esigenze informatiche. Equipaggiato con l'ultimo processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, questo mini PC offre prestazioni eccezionali, con un notevole aumento del 30% rispetto ai suoi predecessori.

Grazie ai 16 GB di RAM DDR4 e ai 512 GB di storage SSD, offre ampio spazio di archiviazione e una rapida velocità di esecuzione, rendendo il lavoro più efficiente e agevole. Inoltre, il NiPoGi AK1 PLUS supporta l'espansione dello storage aggiungendo SSD/HDD SATA da 2,5", offrendo così maggiore flessibilità e capacità di archiviazione.

Con la sua capacità di gestire risoluzioni 4K UHD e il supporto per il doppio schermo, il NiPoGi AK1 PLUS consente agli utenti di svolgere più attività contemporaneamente in modo efficiente, migliorando la produttività e l'esperienza di utilizzo. La connettività WiFi 2.4G/5G e il Bluetooth 4.2 garantiscono una connessione stabile e veloce, consentendo agli utenti di navigare in Internet, guardare film e svolgere altre attività online senza problemi di buffering o ritardi.

Inoltre, il mini PC è dotato di tutti i componenti essenziali, inclusi l'alimentatore, il manuale utente, il supporto VESA e il cavo HDMI, offrendo una soluzione completa e pronta all'uso. Con le sue prestazioni avanzate e la sua versatilità, il NiPoGi AK1 PLUS si presenta come una potente workstation.