Mini PC potente e compatto ad un PREZZO RIDICOLO: Intel 12th, 8GB di RAM e 256GB di SSD

Un Mini PC è, a conti fatti, un computer di dimensioni ridotte e compatte e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto molto allettante del 25% sul Mini PC NiPoGi che viene venduto al costo finale di 149€.

Mini PC a meno di 150€: che affare!

Il nuovo mini PC NiPoGi è un concentrato di potenza e versatilità progettato per soddisfare le esigenze sia dell'intrattenimento che del lavoro. Dotato dell'ultimo processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, offre prestazioni eccezionali, con una velocità fino a 3,4 GHz.

Con 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, questo mini PC assicura un'esperienza fluida e efficiente, ottimizzando la velocità di esecuzione e offrendo ampio spazio di archiviazione per file di grandi dimensioni. Inoltre, il supporto per l'espansione dello storage permette di aggiungere facilmente SSD o HDD SATA da 2,5", garantendo la massima flessibilità nelle esigenze di archiviazione.

Grazie alla grafica integrata Intel UHD, il NiPoGi AK1 Plus supporta la riproduzione video in 4K UHD e il collegamento a doppio schermo tramite le sue due porte HDMI. Questa caratteristica permette di sfruttare al massimo le attività multitasking, migliorando l'efficienza del lavoro e consentendo di visualizzare più contenuti contemporaneamente.

La connettività del NiPoGi AK1 Plus è altrettanto impressionante, con supporto per WiFi 2.4G/5G e Bluetooth 4.2. Questo assicura una connessione internet stabile e veloce, consentendo di navigare sul web, guardare film in streaming e scaricare file senza problemi. Inoltre, la possibilità di collegare una tastiera e un mouse wireless via Bluetooth rende questo mini PC una potente workstation adatta a una varietà di utilizzi.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare il Mini PC NiPoGi al 25% di sconto e al prezzo finale di 149€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.