Mini PC potente, compatto e... SCONTATO, offertissima Amazon

Il mini PC AK1 Plus di NiPoGi ha subito un notevole potenziamento con l'implementazione del processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione. Questo nuovo processore, operante fino a 3,4 GHz con 4 core e 4 thread, offre un incremento prestazionale del 30% rispetto alla precedente generazione. Dotato di un consumo energetico ridotto a 15 W, il mini PC si configura come la scelta ideale per un'esperienza fluida e completa.

La dotazione di un SSD da 16 GB + 512 GB assicura un ampio spazio di archiviazione, contribuendo a migliorare la velocità di esecuzione fino a 3200 MHz. Inoltre, il supporto per l'espansione flessibile dello storage mediante l'aggiunta di un SSD/HDD SATA da 2,5" (non incluso) amplia ulteriormente le opzioni di archiviazione.

Il mini PC supporta la risoluzione 4K UHD e il doppio schermo tramite due porte HDMI, migliorando l'efficienza del lavoro e permettendo attività multiple contemporaneamente.

La connettività WiFi 2.4G/5G stabile e Bluetooth 4.2 assicura una connessione affidabile, permettendo di aprire siti web velocemente, godersi film senza buffering e scaricare file senza intoppi. Con la possibilità di collegare monitor via WiFi o Ethernet e l'opzione di utilizzare tastiere e mouse wireless tramite Bluetooth 4.2, il NiPoGi AK1 Plus si configura come una potente workstation versatile.

Oggi, su Amazon, questo potente e compattissimo Mini PC è in sconto del 28% e viene venduto al costo finale d'acquisto di 209€.