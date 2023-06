Mini PC dalle ottime prestazioni in SCONTO del 51% su Amazon

Hai deciso di acquistare un mini PC ma non sei riuscito ancora a trovare l'offerta giusta per non spendere troppo ma nemmeno sacrificare le prestazioni? Allora da un'occhiata a questa offerta spettacolare. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mini PC NiPoGi a soli 339,41 euro, invece che 699 euro.

Non stai sognando, posso assicurarti che è tutto vero. Solo che devi essere veloce perché una promozione così vantaggiosa non durerà molto. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Mini PC NiPoGi: tutto quello che ti serve per scuola, lavoro e giochi

Grazie alle sue performance, il mini PC NiPoGi ti permette di svolgere tutte le attività che desideri. Non solo quelle basiche ma anche qualcosa di più. Infatti monta il potente processore AMD Ryzen 5 5500U con 6 Core e 12 Thread, supportato da ben 16 GB di RAM.

Ha un SSD da 512 GB che garantisce un'accensione fulminea e un ottimo spazio di archiviazione. La scheda grafica AMD Radeon supporta fino a 3 schermi grazie alle porte HDMI, DisplayPort e Type-C. Inoltre viene fornito con Windows 11 Pro già installato per cui è subito pronto per l'utilizzo.

Approfitta anche tu di questa fantastica offerta. Fai presto però perché non potrà durare ancora a lungo. Prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi a soli 339,41 euro, invece che 699 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.