Il mercato dei Mini PC è sempre più florido, con prodotti per tutte le necessità e la fasce di prezzo. Chi vuole che sulla propria scrivania (in casa e/o in ufficio) ci sia una macchina per un uso di base - quindi streaming, email, documenti, social network, e così via - dovrebbe posare lo sguardo sul NiPoGi AK1 Pro con Windows 11.

La sua scheda tecnica è solida, ma a stupire è soprattutto il suo prezzo irrisorio. Oggi, grazie allo sconto già applicato del 12% e al coupon valido per un ulteriore risparmio di 20€, completi l'acquisto a soli 179,99€. E se ti abboni a Prime, la spedizione è completamente gratuita.

Il Mini PC di NiPoGi con Windows 11 è l'affare del giorno su Amazon

Questo è un Mini PC per definizione: 51.5 x 128 x 128 mm. È un computer che sta quasi nel palmo di una mano, eppure nasconde al suo interno una sorta di tesoro. Lo chassis è in plastica dura, di qualità, con una griglia accattivante che serve a far circolare l'aria. A proposito, il NiPoGi AK1 Pro è silenziosissimo ed è quasi impossibile che si surriscaldi.

Come dicevo, la vera sorpresa è quello che c'è dentro:

Processore Intel Celeron N5105 di 11a generazione fino a 2,9GHz (più performante del noto Jasper Lake N5095)

12GB di RAM DDR4

256GB di archiviazione su SSD

Essendo dotato di un bel po' di porte per utilizzare accessori e periferiche, il Mini PC si NiPoGi si presta a molteplici utilizzi: lavoro d'ufficio; uso quotidiano per navigare in rete, leggere email e consultare social network; come box per l'intrattenimento, da installare in salotto collegandolo al televisore.

A proposito di connettività, c'è tutto o quasi (manca solo una USB-C, peccato).

1 porta USB-A 3.0

2 porte USB-A 2.0

2 porte HDMI con supporto al 4K

1 porta Ethernet

1 porta jack da 3,5mm per collegare cuffie o altoparlanti

Ti ricordo che per completare l'acquisto a soli 179,99€ devi spuntare manualmente la casella del coupon. Solo così otterrai uno sconto di 20€ che andrà ad aggiungersi a quello del 12% già applicato da Amazon. Fallo prima di aggiungere il Mini PC di NiPoGi con Windows 11 al carrello.

