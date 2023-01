Mini PC NiPoGi fanless: questo coupon ti fa risparmiare subito 50€ (Amazon)

Il Mini PC NiPoGi fanless è un dispositivo che ti consente di sostituire l'ingombrante computer desktop senza rinunciare alle prestazioni. La sua ottima scheda tecnica lo rende il Mini PC ideale per ufficio, lavoro da casa e intrattenimento.

In queste ore su Amazon è disponibile un coupon regalo del valore di 50 euro, grazie al quale puoi portare a termine l'acquisto del Mini PC a soli 209 euro invece del prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 259 euro. Il coupon non sarà attivo ancora per molto, il nostro consiglio quindi è di completare l'ordine il prima possibile.

Il coupon da 50 euro per il Mini PC NiPoGi è da prendere al volo

L'offerta di oggi di Amazon sul Mini PC fanless del marchio NiPoGi è da prendere al volo. Sono poche le volte che Amazon concede un coupon di tale portata, e ancora di meno le volte in cui il coupon viene accostato a prodotti di questa categoria.

A bordo del Mini PC in offerta troviamo il processore Intel Celeron N5100 di undicesima generazione con una frequenza massima fino a 2,8 GHz, in accoppiata con un'unità SSD da 256 GB e 8 GB di RAM, mentre la scheda grafica è una Intel UHD. Preinstallato c'è il sistema operativo Windows 11 Pro, nulla ti vieta però di installare Windows 10, Ubuntu o Linux.

Lato connettività sono presenti due porte USB 2.0, 2 porte USB 3.0, 1 porta di tipo C, 1 porta Gigabit Etherent, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, 1, porta per scheda microSD e 1 porta jack audio. A questo si aggiunge il supporto alla tecnologia WiFi 5 e al Bluetooth 4.2. Un altro punto di forza è l'assenza di ventola, che rendono così il Mini PC ultra silenzioso quando è in funzione.

Metti in carrello ora il Mini PC NiPoGi fanless per ottenere un coupon regalo da 50€ subito. La spedizione è gratuita grazie all'abbonamento Prime, con la consegna prevista entro questo fine settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.