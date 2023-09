Mini PC NiPoGi con i7-12650H e 32 GB di RAM DDR4: 90 euro di SCONTO ora su Amazon

Il Mini PC di NipoGi è una potente e compatta soluzione desktop dotata di un processore Intel Core i7-12650H che arriva fino a 4,70GHz, oltre a possedere 32 GB di memoria DDR4 Dual Channel e un veloce SSD M.2 NVME da 512 GB. Acquistalo ora su Amazon a soli 569,91€.

La CPU offre 10 core e 16 thread di potenza di elaborazione, questo significa che è in grado di gestire compiti intensi in modo efficiente, rendendolo ideale per il multitasking, l'editing video, i giochi e molto altro ancora.

La memoria DDR4 Dual Channel da 32 GB garantisce una reattività e una capacità di multitasking eccezionali, mentre l'SSD M.2 NVME da 512 GB garantisce velocità di caricamento rapide e spazio di archiviazione sufficiente per i tuoi file e progetti.

Il mini PC è dotato anche della compatibilità per la visualizzazione di contenuti in 4K , e ciò ti permetterà di godere di immagini e video di alta qualità. La connettività WiFi 6 e BT 5.2 garantisce una connessione veloce e affidabile.

In conclusione, è una potente macchina in un formato compatto. Con un processore di fascia alta, una generosa quantità di memoria e uno spazio di archiviazione veloce, è pronto per gestire le tue attività più impegnative. Approfitta ora dello sconto incredibile di 90 euro e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

