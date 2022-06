Mini PC Nipogi con 8GB di RAM e SSD ad un prezzo FOLLE su Amazon

NiPoGi AK1 è un Mini PC dalle prestazioni eccezionali, ottimo per viaggiare grazie alle sue dimensioni ridotte e potente abbastanza da poter gestire carichi di lavoro abbastanza elevati. Acquistalo su Amazon ad un prezzo FOLLE: solo 162,41€ invece di 229,90€.

La versione in offerta comprende 8 GB di RAM e due porte HDMI, 1 porta Ethernet, una porta per cuffie/microfono, alimentazione e 4 porte USB. Riesce a gestire facilmente le attività informatiche di base, oltre che a task come la riproduzione di video YouTube in 4K, la navigazione web, e grazie all'uscita HDMI puoi facilmente usare la tua TV come schermo grazie anche al supporto VESA .

In merito alle caratteristiche e prestazioni, è statao montato un SSD da 128 M.2, abbastanza buono per l'uso domestico. Inoltre, puoi aggiungere un SSD da 2 TB nell'alloggiamento di espansione disposto nella parte inferiore del PC. All'interno è già installato Windows 10 Pro (64 bit), che gira grazie ad una CPU Intel Celeron J3455 GPU ed una scheda grafica Intel HD Graphics 500. Quest'ultima ha una frequenza di base di 250 MHz che può arrivare fino a 750 MHz, ed è accompagnata da 8 GB di RAM LPDDR4.

Presente il moduloWiFi (Dual Band, 2,4 G/5G) una porta Ethernet che supporta velocità fino a 1000 Mbps e la connessione Bluetooth 4.2. Inoltre il PC possiede anche 2 porte USB 3.0 e altre 2 USB 2.0, oltre che 2 entrate HDMI. Lo puoi acquistare su Amazon grazie allo sconto del 29%, e se sei cliente Prime puoi scegliere la spedizione in 1 giorno.

