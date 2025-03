Mini PC NiPoGi a 200€ in meno: applica subito il mega coupon Amazon

La tua postazione di lavoro può diventare più efficiente e prestante che mai con il Mini PC NiPoGi AM06Pro! Oggi è disponibile su Amazon a soli 359 euro grazie ad un coupon di sconto di 200 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all'altro!

Mini PC NiPoGi AM06Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Mini PC NiPoGi AM06Pro rappresenta la combinazione perfetta di prestazioni, flessibilità e portabilità.

Si contraddistingue per il potente processore a 8 core e 16 thread che offre prestazioni grafiche elevate e un'esperienza di gioco super fluida. Per questo motivo, puoi ritenerlo un eccellente alleato sia per il lavoro in ufficio che per il gaming occasionale.

Inoltre, questo modello ha un'estesa memoria interna da 512 GB, espandibile ad un massimo di 2 TB, con una potente funzione di ricarica quindi garantisce che i tuoi dati vengano caricati in modo rapido ed efficiente in qualsiasi momento.

La connettività è un altro punto di forza del dispositivo grazie alla modalità di WiFi 6 dual band integrato che assicura una trasmissione dati più veloce e più stabile senza ritardo ovunque tu sia. Inoltre, grazie alla funzionalità di Bluetooth 5.2 puoi connettere più dispositivi in ​​modalità wireless così da ottimizzare qualsiasi tipologia di operazione.

Oggi il Mini PC NiPoGi AM06Pro è disponibile su Amazon a soli 359 euro grazie ad un coupon di sconto di 200 euro da applicare al momento dell'ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all'altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.