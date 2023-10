Mini PC che monta Ryzen 5 e un SSD da 512GB a MENO di 300€

Approfitta subito di questa promozione che trovi in esclusiva su Amazon per fare tuo questo mini PC con Ryzen 5 a soli 299,99 euro, invece che 399,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Oggi hai davvero una grande opportunità per accaparrarti un piccolo computer dalle prestazioni pazzesche a un prezzo molto più basso, con un risparmio di ben 100 euro sul totale. Nonostante le sue dimensioni inferiori a uno smartphone ha una potenza che ti permette di fare di tutto senza sacrifici. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con AMD Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD da 512GB

Inutile girarci intono, quello che porta sull'olimpo questo piccolo computer è senza ombra di dubbio il potente processore, un AMD Ryzen 5 con 6 Core e 12 Thread. A spingere sull'acceleratore ci sono ben 16 GB di RAM che ti permettono di usare programmi pesanti e giochi senza problemi.

Ha un SSD da 512 GB dove potrai creare due partizioni per avere ad esempio il sistema operativo da una parte e i dati dall'altra. La scheda grafica AMD Radeon Vega 7 offre una risoluzione altissima e supporta fino al 4K UHD. E poi grazie alla porta HDMI e quella Type-C puoi usare due monitor contemporaneamente. Ottima soluzione se lavori al PC per velocizzare e ottimizzare le tante operazioni.

Non c'è quindi tempo da perdere perché a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un attimo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo mini PC con Ryzen 5 a soli 299,99 euro, invece che 399,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.