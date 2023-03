Mini PC MINIS FORUM: da oggi su Amazon in offerta a soli 135,99 Euro

Avere un PC da portare con sé per ogni esigenza, nell'epoca moderna, è quasi una regola: per lavoro, per studio o per altro, si tratta di un apparecchio indispensabile. Eppure c'è una branca di utenti di PC portatili di tutt'altra pasta, perché nonostante manchi delle periferiche, che potete comunque trovare in molti casi nel posto dove state andando, ad esempio, sono così piccoli da entrare nella vostra mano. Stiamo parlando ovviamente dei Mini PC, meno famosi dei laptop, ma che dispongono di tutti i componenti e delle porte necessarie per diventare il vostro PC pronto all'uso, collegandolo a ciò che volete: se volete saggiarne la qualità con mano, con il Mini PC MINIS FORUM avete la vostra occasione.

Perché occasione? Perché da oggi su Amazon potete aggiudicarvi il Mini PC MINIS FORUM a soli 135,99€, con uno sconto del 18% sul prezzo totale di listino.

Mini PC MINIS FORUM: piccolo e performante

Questo piccolo PC può venirvi in aiuto nei momenti più particolari, con un processore Celeron N4020 veloce e stabile fino a 2,80 GHz, 4 GB eMMC DDR4 / 64 GB di memoria integrato, e con sistema operativo preinstallato Windows 11 Pro.

Il Mini PC MINIS FORUM dispone di una staffa di montaggio, e può essere facilmente fissato sul retro del monitor e risparmiare spazio. Può essere collegato fino a ben 2 monitor tramite connessioni HDMI e VGA (risoluzione consigliata 1080P), il che lo rende anche Ideale per il multitasking.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.