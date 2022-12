Mini PC Mingar 3: questo coupon Amazon ti fa risparmiare 50€

Mingar 3 è un Mini PC che non accetta compromessi. In primis a livello prestazionale, potendo vantare un ottimo processore Ryzen 7, 16 GB di RAM e un'unità a stato solido da 512 GB, a cui aggiunge una scheda grafica RX Vega 10 di Radeon. In secondo luogo a livello di prezzo, soprattutto ora che su Amazon è possibile utilizzare un coupon del valore di 50 euro per pagarlo 349 euro a fronte di un prezzo di listino di 399 euro. Tra parentesi, è il suo minimo storico (sul sito ufficiale KUU è in vendita a $420, senza contare le spese di spedizione).

Mingar 3: un Mini PC sorprendente (ora anche a un ottimo prezzo)

Lo sconfinato catalogo di Amazon, anche se quello italiano non è ancora confrontabile con quello statunitense, regala ogni tanto delle perle inaspettate. Oggi ad esempio salta fuori il Mini PC Mingar 3, di certo non il primo nome che viene in mente quando si pensa a un mercato sì in continua crescita, ma tutto sommato ancora di nicchia. Un Mini PC che fa del rapporto qualità-prezzo la sua arma migliore, grazie a una scheda tecnica al top per la fascia di prezzo a cui appartiene.

A livello di connettività sono presenti tra le altre due porte HDMI, quattro porte USB 3.0, 1 jack per le cuffie da 3,5 mm e una porta Ethernet. E se te lo stessi chiedendo sì, c'è anche il supporto alla risoluzione 4K. A livello di dimensioni, infine, siamo sui 15x12x5 cm, misure ideali per posizionarlo ovunque in casa, in ufficio o quando sei in vacanza.

Non dimenticare di aggiungere la spunta accanto al coupon per ricevere uno sconto immediato di 50 euro sul Mini PC Mingar 3. La spedizione è quella solita di Amazon: velocissima e gratuita.

