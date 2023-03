Perché scegliere un Mini PC? Beh la risposta è molto semplice: costano meno dei tradizionali computer desktop, occupano pochissimo spazio, hanno tutte le carte in regola per prestazioni di alto livello e, infine, consumano davvero poco. Come questo Lenovo con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD. È un ricondizionato eccellente e costa solo 129€ (perché scontato del 21% da Amazon).

Mini PC Lenovo ricondizionato con i5 e Windows 11

Il Mini PC di Lenovo in questione - serie ThinkCentre - mette a tua disposizione tutto quello che cerchi per la tua attività e il tuo intrattenimento, senza intoppi o rallentamenti. Sia chiaro, parlo di un uso quotidiano di base - social network, streaming, Office - e forse, con i dovuti compromessi, anche un po' editing fotografico. Per il gaming più sfrenato, invece, c'è altro.

Esteticamente non c'è molto da dire. Si tratta di un computer desktop compatto, in alluminio, robusto e - devo ammettere - anche gradevole alla vista, nella sua semplicità. Dato che ci siamo, e visto che balzano all'occhio, ti dico che il Mini PC è dotato di cinque porte USB-A 3.0, una Display Port e anche di una VGA. Per la connessione allo sconfinato mondo del web, c'è il Wi-Fi ma anche una porta LAN.

Passiamo però ora agli aspetti più goduriosi di questo computer piccolo nelle dimensioni ma grande nelle prestazioni:

Processore Intel Core i5 a 3GHz

8GB di RAM DDR3

256GB di archiviazione su SSD

Windows 11 Pro

Office 2021

Se proprio lo desideri, puoi anche lanciarti in qualche upgrade (della RAM, ad esempio), ma già con queste specifiche non dovresti avere problemi. Come anticipato poco sopra, non pretendere chissà cosa in fatto di gaming, ma per un uso di base con il Mini PC di Lenovo sei in una botte di ferro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.