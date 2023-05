Questo è il miglior momento per il mercato dei Mini PC, "invaso" anche da veri e propri giganti del settore, come Intel. Nulla contro i vari NiPoGi e AceMagician, sia chiaro, ma quando scendono in campo nomi di questo calibro, è necessario sottolineare le differenze (che sono tante, sotto diversi punti di vista).

Di recente si parla con una certa insistenza degli Intel NUC, computer compatti che garantiscono prestazioni da capogiro. È il caso del NUC 11 con Intel Core i5, 16GB di RAM, 512GB di SSD e scheda grafica Intel Iris Xe. Il suo prezzo di listino è di 750€, ma oggi - merito dello sconto Amazon del 21% - lo paghi 594,99€, spedizione inclusa.

Intel NUC 11 con Intel Core i5 e 16GB di RAM: su Amazon oggi risparmi il 21% e la spedizione è gratuita

Partiamo subito con il diro che l'Intel NUC 11 con Intel Core i5 non è un entry-level, ma è un potente mini PC. Per chiunque se lo stesse chiedendo, NUC sta per "Next Unit of Computing" e identifica una linea di computer compatti progettati per offrire prestazioni elevate in un formato compatto.

Questo modello specifico, il NUC 11 con Intel Core i5, è basato sulla generazione di processori Intel Core di undicesima generazione, anche noti come processori Tiger Lake e caratterizzati da un'architettura a 10 nanometri. La frequenza di turbo massima del chip Core i5-1134G7 arriva addirittura a 4.2GHz.

Il NUC 11 offre diverse opzioni di configurazione, ma in questo caso puoi fare tuo il modello con 16GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64GB), 512GB di SSD (2280 M.2 SATA/PCIe ed espandibile fino a 2TB) e scheda grafica Intel Iris Xe con supporto alla risoluzione UHD 8K.

Dal punto di vista della connettività, il NUC 11 è dotato delle seguenti porte:

1 porta HDMI 2.0

1 porta Mini DisplayPort

2 porte Thunderbolt

3 porte USB 3.2

1 lettore di schede SD

1 porta LAN 1000 MB/s

1 jack da 3,5mm

Grazie alle sue dimensioni compatte (4,6 x 4,4 x 1,8 pollici), il NUC 11 può essere facilmente posizionato in spazi ristretti o utilizzato come soluzione di home theater o media center. È inoltre adatto per applicazioni industriali o commerciali che richiedono un'unità di elaborazione compatta ma potente.

