Mini PC con Intel Core i5, SSD da 512GB e 16GB di RAM a 150€ in MENO

È un po' che stai pensando di acquistare un mini PC ma fin'ora non hai trovato l'offerta giusta? Sei incappato in offerte a buon prezzo senza qualità, o buona qualità ma a un prezzo esagerato? Allora fiondati su Amazon e metti nel carrello questo mini PC a soli 429,99 euro, anziché 579,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Con questo doppio sconto hai un notevole risparmio di ben 150 euro ma anche un mini PC di ottima qualità. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Non farti scappare questa occasione.

Mini PC a prezzo stracciato: potente e minuscolo

Se stavi cercando un ottimo rapporto qualità prezzo con questo Mini PC l'hai sicuramente trovato. Monta il potente processore Intel Core i5 di 11a generazione con scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Ha una velocità di clock fino a 4,2 GHz il che lo rende velocissimo per eseguire tutti i programmi e anche qualche gioco.

A supporto troviamo ben 16GB di RAM che garantiscono una bella spinta, sopratutto quando devi usare programmi come Photoshop o Cubase, ad esempio. E poi ha un SSD da 512GB, per cui niente problemi di memoria che si esaurisce. Inoltre rispetto a un Hard Disk, un SSD è molto più veloce. Possiede un altoparlante stereo da 3 W e il lettore d'impronte digitali per garantire il massimo della sicurezza. Viene fornito con Windows 11 Pro già installato ed è dotato di 3 uscite per connettere fino a 3 monitor contemporaneamente.

Insomma a questo prezzo è un vero affare da non lasciarsi sfuggire. Non potrà durare ancora a lungo questa offerta per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC a soli 429,99 euro, anziché 579,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

