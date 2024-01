Mini PC con i7, 32GB di RAM e SSD da 1TB in SUPER SCONTO

Oggi puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa un piccolo computer, piccolo solo nelle dimensioni. Fai presto dunque perché è un offerta a tempo e quindi scadrà a momenti. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Mini PC con i7 a soli 552 euro, invece che 629 euro.

Dunque siamo di fronte a uno sconto del 12% che ti fa risparmiare ben 77 euro sul totale. Una promozione con i fiocchi. Anche perché questo un computer dalle prestazioni eccezionali. Ha un potente processore e una memoria di archiviazione esagerata. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con super processore a prezzo WOW

La soluzione di un Mini PC è ottima quando non c'è molto spazio sulla scrivania ma in genere quando si vuole qualcosa di piccolo che possa trasformare ogni monitor in un computer. E qui siamo di fronte a un'eccellenza. Questo piccolo mostro monta la CPU Intel Core i7 con 10 Core e 16 Thread. Scheda grafica Intel UHD e ben 32 GB di RAM a supporto.

Ha un SSD PCIe4.0 M.2 da 1 TB velocissimo e inesauribile. Inoltre possiede 2 porte HDMI e 2 porte USB Type-C che ti consentono di collegare fino a 4 monitor contemporaneamente. E puoi godere di una risoluzione 4K a 60 Hz.

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere al volo. Perciò non aspettare che tutto finisca. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC con i7 a soli 552 euro, invece che 629 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.