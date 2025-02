Mini PC con i7 e 32GB di RAM: un piccolo computer che spacca (-100€)

Hai deciso di acquistare un piccolo computer che occupi quindi poco spazio ma non vuoi assolutamente sacrificare le prestazioni? Allora non perdere questa ottima offerta che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi aggiungere al tuo carrello questo Mini PC con i7 a soli 519 euro, invece che 619 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Devi essere velocissimo perché ci sono veramente poche unità disponibili a questo prezzo ma d'altra parte come potrebbe essere diversamente. Siamo di fronte a uno sconto di 100 euro e quindi il risparmio e davvero notevole. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con i7: piccolo ma potentissimo

Sicuramente scegliere un Mini PC ha i suoi vantaggi, uno su tutti la sua compattezza che ti permette di tenerlo in un angolo della scrivania occupando veramente pochissimo spazio. E questo lo puoi anche agganciare dietro il monitor con l'attacco VESA per non avere praticamente nessun ingombro.

Nonostante le sue dimensioni però ha delle performance niente male. Monta il processore Intel Core i7 di 12a generazione con a supporto la bellezza di 32 GB di RAM. A questo si aggiunge un SSD da 1 TB che non si esaurisce mai e il sistema operativo Windows. Troverai porte USB velocissime, HDMI per doppio monitor e ingresso per cavo LAN. Inoltre gode delle tecnologie di connettività Bluetooth e WiFi.

Non c'è che dire se vuoi un computer piccolo ma allo stesso tempo potente non devi farti scappare questa ottima occasione. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Mini PC con i7 a soli 519 euro, invece che 619 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.