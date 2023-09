Mini PC con i5 e Windows 10 a SOLI 85€ su eBay (ricondizionato)

Oggi se scegli un prodotto ricondizionato garantito in condizioni eccellenti puoi fare un vero colpaccio. Quindi non aspettare che sia troppo tardi perché le unità disponibili sono limitate. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello il mini PC Fujitsu con i5 a soli 85,41 euro, applicando il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento.

Dunque se fai veloce ti porti a casa un piccolo computer dalle prestazioni eccezionali spendendo pochissimo. Grazie al suo design compatto lo puoi mettere ovunque e trasformi un monitor in un computer in un secondo. Hai la garanzia di un prodotto ricondizionato da personale esperto e il reso gratuito se non dovesse soddisfare le tue aspettative.

Mini PC potentissimo a prezzo ridicolo

Questo piccolo computer come ti dicevo ha un design che lo rende perfetto quando lo spazio sulla scrivania è poco oppure se cerchi qualcosa da poter trasportare facilmente. Ma non dimentichiamo lo scomparto hardware di tutto rispetto. Monta il potente processore Intel Core i5 di 4a generazione che rende tutto veloce e fluido.

Avrai a disposizione 240 GB di spazio disponibile nel veloce SSD che ti permetterà anche di avere un'accensione immediata. E 8 GB di RAM che lavoreranno per garantire alte prestazioni. Troverai già installato Windows 10 con licenza. È dotato di 4 porte USB 3.0 un ingresso DVI-I e una DisplayPort.

A questo prezzo è davvero difficile trovare qualcosa di migliore. Per cui non perdere tempo perché le richieste sono altissime e tra poco si esauriranno le scorte. Quindi fiondati su eBay e acquista il tuo mini PC Fujitsu con i5 a soli 85,41 euro, applicando il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

