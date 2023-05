Mini PC Gaming: MOSTRUOSO anche lo SCONTO, -96€

Stai pensando di acquistare un mini PC Gaming che offra prestazioni eccellenti risparmiando anche qualcosina? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC Acemagician a soli 499 euro, invece che 549,99 euro.

In questo momento dunque puoi risparmiare quasi 96 euro sul totale. Inoltre questa offerta di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Tieni presente però che ci sono pochissime unità disponibili a questa cifra, quindi devi essere veloce.

Mini PC Gaming Acemagician con Ryzen 5 e 32GB di RAM

Questo è un mini PC Gaming, per cui ha uno scomparto hardware che garantisce ottime performance. Possiede il potente processore AMD Ryzen 5 5600U con 6 Core, 12 Thread e una frequenza di aggiornamento a 2,3 GHz. Monta una scheda grafica AMD Radeon RX Vega 7 che supporta 3 monitor in contemporanea con risoluzione 4K a 60HZ.

È poi dotato di un SSD da 512 GB che ti permette di archiviare tutto senza preoccuparti della memoria che si esaurisce. Nello stesso tempo avrai un'accensione velocissima e i programmi che si avviano all'istante. Possiede ben 32 GB di RAM in due banchi da 16 GB che spingono sull'acceleratore per rendere tutto più rapido e fluido. Il poi ha diverse porte USB con interfaccia 3.0, ingresso per cavo Ethernet e per cuffie e microfono.

Non ci sono molti giri di parole da fare, a questo prezzo è assolutamente l'offerta del giorno. Non pensarci troppo perché come ti dicevo le unità disponibili sono poche. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo mini PC Acemagician a soli 499 euro, invece che 549,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

