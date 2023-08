Mini PC Fujitsu ricondizionato a un PREZZO FOLLE su eBay!

Il Mini PC è una categoria in crescita, un oggetto a dir poco incredibile che in un palmo di mano mette la potenza e le utilità di un computer fisso. Ebbene, che sia per lavoro o per i viaggi, è sempre utile avere con sé un prodotto simile, e aggiudicarselo a pochi Euro è ancora meglio! Come nel caso dell'offerta per questo Mini PC Fujitsu ricondizionato.

Ebbene, da oggi puoi acquistare a un grande prezzo su eBay il mini PC Fujitsu ricondizionato a soli 99,90€, un prezzo molto più basso del suo valore di base, e avrai anche un 5% di sconto aggiuntivo su ogni pezzo se ne acquisterai 2.

Un postazione di lavoro portatile

Si tratta di un Mini PC ricondizionato, come nuovo, e coperto da un anno di garanzia. Il prodotto è super sicuro, ispezionato e pulito professionalmente da venditori qualificati per essere in condizioni eccellenti. Include inoltre accessori nuovi o originali, ed è preparato con un nuovo imballaggio generico.

Il Mini PC Fujitsu ricondizionato in questione monta una GPU Intel HD Graphics, 8GB di RAM (espandibile a 16GB), un processore Intel Core i5 4a generazione, e una memoria SSD.

