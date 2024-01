Mini PC con CPU Ryzen 7, SSD da 512GB e 16GB di RAM in SCONTO di 100€

Perché dovresti acquistare un mini PC? Non c'è una risposta sola ma ad esempio perché è piccolo, potente, versatile e ora è anche a un prezzo favoloso. Dunque vai subito su Amazon e mettilo nel tuo carrello a soli 249 euro, anziché 449 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Con questo sconto fuori di testa puoi risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Avrai per le mani un super computer piccolo sono per quanto riguarda le dimensioni perché per tutto il resto è una bomba. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC dalle grandi potenzialità a prezzo Hot

La differenza tra un mini PC e un computer fisso è sicuramente lo spazio che occupa, decisamente inferiore e anche la possibilità che ti offre di portartelo dietro. Mentre rispetto a un portatile ha una qualità prezzo migliore. Ma ora esaminiamo le principali caratteristiche:

Prestazioni: vogliamo subito buttarci sulle potenzialità hardware dove abbiamo un potente processore AMD Ryzen 7 5700U e una scheda grafica AMD Radeon RX Vega 8.

RAM e ROM : lo spazio di archiviazione è notevole grazie a un SSD da 512 GB e a rendere tutto fluido e veloce ci sono ben 16 GB di RAM .

: lo spazio di archiviazione è notevole grazie a un e a rendere tutto fluido e veloce ci sono ben . Input e Output: avrai a disposizione ben 4 porte USB di cui 3 per trasferimenti veloci, una porta HDMI, una DisplayPort e una USB Type-C per collegare 3 monitor.

Insomma se sei veloce fai un vero colpaccio. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo mini PC a soli 249 euro, anziché 449 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

