Mini PC con CPU Intel, SSD da 256GB e Windows 10 Pro a 167€

Se vuoi trasformare ogni monitor in un computer senza spendere troppo allora ho scovato l'offerta giusta per te. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC Benss a soli 167,30 euro, invece che 239 euro, applicando il coupon in pagina.

Oltre a questo sconto del 20% questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Quando non hai tanto spazio o semplicemente vuoi avere un piccolo computer dalle buone prestazioni per collegarlo a qualsiasi schermo, questo è sicuramente perfetto. Ha un ottimo processore e due ingressi video che ti permetteranno di collegare due monitor contemporaneamente.

Mini PC Benss: il miglior rapporto qualità prezzo

Il mini PC Benss è dotato del processore Intel Jasper Lake N5095 Quad-core di 11ª generazione con a supporto 8GB di RAM. Questo si traduce in ottime prestazioni per svolgere carichi di lavoro anche pesanti senza nessun rallentamento. Potrai tranquillamente usare programmi come Office e navigare sul Web in modo fluido e veloce. Tra l'altro ha già Windows 10 Pro installato con licenza.

Grazie alla porta HDMI e l'ingresso PD, puoi collegare fino a due monitor contemporaneamente. L'SSD da 256GB ti garantisce rapidità sia nell'accensione che nell'apertura dei programmi installati. E puoi anche sostituirlo con un SSD da 2TB. Supporta la WiFi Dual band ed è dotato di un ingresso Ethernet per la connessione Internet via cavo. Inoltre possiede due porte USB 3.0 per trasferimenti veloci e altre due porte USB 2.0, più un ingresso audio da 3,5 mm.

Senza spendere troppi soldi puoi avere piccolo computer che ti puoi portare dietro e che occupa poco spazio. Dovrai essere rapido perché un'offerta che scadrà da un momento all'altro. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo mini PC Benss a soli 167,30 euro, invece che 239 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

