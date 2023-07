Mini PC con Windows 11 Pro e Intel Alder Lake N95 in offerta a 159 euro su Amazon

Ace T8 Plus è il Mini PC del marchio ACEMAGICIAN con a bordo il sistema operativo Windows 11 Pro e il processore Intel Alder Laker N95 appartenente alla dodicesima generazione. Ideale per lo studio e il lavoro di ufficio, sorprende per l'eccellente rapporto qualità-prezzo, in virtù di una scheda tecnica di tutto rispetto.

Grazie all'offerta del giorno di Amazon, lo puoi acquistare a soli 159 euro: allo sconto del 29% sul prezzo consigliato di 279 euro, si aggiunge infatti il coupon omaggio di Amazon del valore di 40 euro. Applicalo prima di aggiungere il Mini PC al carrello, così da ottenere l'ulteriore sconto di 40 euro.

Mini PC Ace T8 Plus in offerta a 159 euro su Amazon

Il modello in offerta su Amazon dispone della configurazione base 8+256 GB. A proposito dell'unità SSD, quest'ultima dispone di un efficiente sistema di raffreddamento che va a migliorare in maniera sensibile le prestazioni termiche. Il radiatore riesce a dissipare il calore nel più breve tempo possibile tramite il pannello laterale, così da mantenere la temperatura interna all'unità SSD sempre ottimale.

Grazie all'acquisto del Mini PC di Ace, le persone che vogliono aggiungere schermi multipli al proprio computer possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il dispositivo di Ace supporta infatti fino a tre schermi, nel segno di una produttività ancora maggiore rispetto al passato.

Tutto questo a soli 159 euro, grazie al coupon regalo di Amazon del valore di 40 euro e lo sconto originale del 29% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

