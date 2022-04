MINI PC con SSD da 256GB e AMD Ryzen 5 3550H ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il Minisforum UM350 è un MiniPC multimediale di AMD potente e dalle dimensioni molto compatte. Lo puoi trovare in offerta ad un prezzo davvero competitivo: solo 373,15€ su Amazon approfittando dello sconto del 15%.

Il Minisforum UM350 è una soluzione comoda per chi cerca di salvare spazio. Il solito case quadrato da 12,7 cm e alto 5,13 cm offre una certa praticità. Il chip AMD Ryzen 5 3550H ovviamente è sempre presente, possiede 4 core Zen 2 e 8 thread, con frequenze che vanno da 2,1 a 3,7 GHz con 4 MB di cache L3. Un chip grafico Vega 8 da 1,2 GHz è integrato.

Lo storage è affidato a un'unità SSD PCIe M.2 2280 NVMe ed è disponibile anche un alloggiamento SATA 3.0 da 2,5". La RAM è montata su due slot DIMM DDR4 che saranno in grado di ospitare 32 GB dual channel. La scheda Wifi in dotazione possiede l'ultimo standard WIFI 6, oltre ad avere il Bluetooth 5.1. Ricordiamo che l'SSD in dotazione è raffreddato da un dissipatore creato ad hoc.

Sul retro, due porte USB 3.1 Gen2, una porta HDMI, una DisplayPort, un alimentatore da 19 volt e una porta Gigabit Ethernet. Il DMAF5 offriva due porte Ethernet. C'è anche una porta Kensington Lock.

La macchina è capace di gestire carichi di lavoro abbastanza pesanti, da quelli che utilizzano molta RAM e CPU ai giochi, non si fa mancare nulla.

