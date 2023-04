Mini PC con SSD da 512GB e 16GB di RAM in SCONTO di 78€

Hai deciso di acquistare un mini PC per avere piccolo computer che occupa poco spazio con la comodità di potertelo portare sempre dietro? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC Acemagician a soli 228,90 euro, invece che 306,99 euro.

Tieni presente che grazie a questo sconto del 25% puoi portarti a casa un piccolo computer al prezzo più basso di sempre. Avrai un grande risparmio di ben 78 euro sul totale e soprattutto un dispositivo eccellente. È molto versatile e offre ottime prestazioni. A questo prezzo è l'affare del giorno.

Mini PC: solo le dimensioni e il prezzo sono piccole

Questo mini PC di piccolo ha solo il prezzo e le dimensioni. Infatti grazie al suo design compatto e leggero te lo puoi portare dietro ovunque tu vada. Puoi trasformare qualsiasi monitor in un computer in modo semplice e veloce. E poi grazie a un processore Intel Celeron di 11a generazione, e a ben 16 GB di RAM, offre prestazioni eccellenti.

Anche l'archiviazione di dati è ottima perché è dotato di un SSD da 512 GB dove potrà installare, non solo il sistema operativo, ma tutti i programmi che desideri. Parlando proprio di sistema operativo, è già installato Windows 11 Pro, per cui quando ti arriva a casa lo accendi e funziona. È poi dotato di due porte HDMI che ti consentono di usare due monitor contemporaneamente.

Insomma, a questa cifra non è facile trovare qualcosa di così interessante. Però dovrai fare in fretta per riuscire ad avvalerti di questa opportunità. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo mini PC Acemagician a soli 228,90 euro, invece che 306,99 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

