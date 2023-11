Mini PC con Ryzen 7 e 16GB di RAM scontato di 110€: AMAZON OUTLET

Il NiPoGi PC è un mini computer alimentato da una potente CPU AMD Ryzen 7 3750H e grafica Radeon RX Vega 10. Questo versatile PC è preinstallato con un sistema operativo e può essere impiegato in diversi scenari, tra cui Gaming, Office, Media Center, Mini Server, Istruzione e Segnaletica.

Con una notevole capacità di archiviazione, il NiPoGi PC dispone di 16 GB di RAM DDR4 (aggiornabile a 32 GB) e un SSD SATA da 512 GB, offrendo ampio spazio di archiviazione e prestazioni veloci. Leggero e portatile, è ideale per attività quotidiane, giochi, e-mail e navigazione.

La scheda grafica integrata Radeon RX Vega 10 supporta uscita Dual Display, consentendo il multitasking senza sforzo con due display 4K a 60 Hz tramite HDMI e DisplayPort. Ciò rende il PC adatto a streaming video 4K, editing multimediale, lavoro da casa o attività di studio.

Per soddisfare le esigenze complete, il mini PC è dotato di una porta RJ-45 LAN Gigabit Ethernet per velocità di trasferimento file elevate e connettività wireless Wi-Fi 802.11ac dual-band per un'esperienza Internet rapida e affidabile. Infine, la serie AMD Ryzen con grafica Radeon offre prestazioni affidabili e la facilità di configurazione.

Oggi, su Amazon, è disponibile un coupon sconto dal valore di 110€ sul Mini PC per un prezzo finale di 289€.