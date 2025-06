Mini PC con Ryzen 7, 32GB di RAM e SSD da 512GB SCONTATO di 100€

Tieniti forte perché l'offerta che ti stiamo per segnalare è veramente incredibile e scadrà a momenti. Se vuoi un piccolo computer che però sia performante e non costi un patrimonio vola su Amazon. Ora puoi mettere nel tuo carrello il Mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO a soli 359,99 euro, invece che 459,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero. Non ci sono errori ma uno sconto gigantesco che ti permette di risparmiare ben 100 euro sul totale. Inutile dire che a una cifra del genere lo vorranno tutti e dato che le unità disponibili sono poche devi fare in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC potentissimo a prezzo sgretolato

Non ci sono dubbi, il rapporto qualità prezzo del Mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO è il suo punto di forza. Difficilmente potrai trovare un piccolo computer come questo e a questa cifra. Nonostante le sue dimensioni esigue, pensate per chi ha poco spazio, gode di uno scomparto hardware molto performante. Monta il potente processore AMD Ryzen 7 5825U sostenuto da due banchi da 16 GB di RAM per un totale quindi di 32 GB di RAM.

Grazie a un generoso SSD da 512 GB non avrai alcun problema di archiviazione dati e potrai anche partizionarlo. Come sistema operativo invece possiede Windows 11 Pro che è veloce e intuitivo. Potrai avvalerti della connessione Internet veloce con la WiFi 6 e puoi anche collegare i tuoi dispositivi in modalità Bluetooth.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche di una grande ma piccolo computer da non farsi scappare. Quindi prima che l'offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO a soli 359,99 euro, invece che 459,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

