Mini PC con Ryzen 7, 32GB di RAM e 512GB di SSD al 24% DI SCONTO

I mini PC sono a tutti gli effetti dei computer, con caratteristiche, specifiche e funzionalità identiche ma di dimensioni ridotte e compatte. Su Amazon, oggi, il Mini PC con con Ryzen 7, 32GB di RAM e 512GB di SSD è in sconto del 24% per un costo finale di 389,99€.

Maxi promo sul Mini PC: 24% di sconto su Amazon

Il MINI PC ACEMAGICIAN presenta un processore AMD Ryzen 7 5700U (1,8-4,3GHz, 8 core 16 thread, 8MB L3 cache) con litografia a 7 nm, garantendo prestazioni potenti e superiori a modelli precedenti. Ideale per applicazioni d'ufficio come PS, PR, CAD e giochi come LOL, GTA5 e CSGO.

La configurazione prevede 32 GB di memoria DDR4 a doppio canale e un ampio SSD da 512 GB, permettendo una gestione fluida di file di grandi dimensioni e l'esecuzione simultanea di molteplici programmi senza rallentamenti. È possibile ampliare lo spazio di archiviazione aggiungendo un disco rigido da 2,5" fino a 2 TB.

Il mini PC dispone di un sistema di raffreddamento potente con ventola integrata, garantendo una rapida dissipazione del calore e riducendo la perdita di hardware per prestazioni più veloci. Le numerose porte, tra cui 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 HDMI, 1 Type-C, 2 RJ45, offrono flessibilità nelle connessioni quotidiane in ufficio.

La GPU AMD Radeon Vega7 (2000MHz) consente la riproduzione fluida di filmati 4K UHD su tre display contemporaneamente, migliorando l'efficienza del lavoro. Con integrazione WiFi 6, Bluetooth 5.2 e rete a 1000 Mbps, il mini PC offre una connettività avanzata, riducendo buffering e ritardi per un'esperienza online ottimale. Adatto per connessioni a mouse, tastiera, cuffie, server, monitor e dispositivi vari.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 24% sul Mini PC dotato di Ryzen 7 e 32GB di RAM: prezzo finale pari a 389,99€.

