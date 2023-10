Mini PC con processore Intel e SSD da 128 GB a meno di 140 euro su Amazon

Il mini PC di AWOW offre un'eccellente combinazione di potenza e prestazioni racchiuse in un piccolo case che riesce a fare la differenza nonostante le dimensioni ridotte. Acquistalo ora su Amazon a soli 139,99€.

Equipaggiato con un processore Intel Celeron J4105 e 8 GB di RAM LPDDR4, questo mini desktop computer offre una potenza di elaborazione affidabile per una vasta gamma di attività, dalla navigazione web al multitasking senza sforzarsi troppo.

Con uno storage di 128 GB tramite un SSD M.2 SATA, garantisce soprattutto uno spazio sufficiente per memorizzare file, documenti e applicazioni con un accesso rapido e una lettura veloce dei dati. E' dotato anche di Dual HDMI 1.4 e offre la possibilità di connettere due monitor contemporaneamente, consentendo una visualizzazione estesa o duplicata. La presenza di Dual WiFi garantisce una connessione affidabile e veloce.

Grazie al supporto per la risoluzione 4K HD, questo mini PC offre un'esperienza visiva eccezionale, ideale per lo streaming di contenuti multimediali ad alta definizione. Ricordiamo inoltre che il PC viene fornito con Windows 10 Pro preinstallato, un sistema operativo molto utilizzato sia in ambito professionale che casalingo.

In conclusione, è un'ottima scelta per chi cerca un PC potente e compatto e non vuole spendere molto. Approfitta ora dello sconto su Amazon e acquistalo a meno di 140 euro. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.