Mini PC con Intel i5: costa MENO del nuovo Mac mini e non delude

I Mac mini appena usciti hanno sicuramente scioccato diversi utenti, più per il prezzo mostruoso che per altro. Ecco perché ho deciso di proporti una valida alternativa a molto meno. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Mini PC Acemagician a soli 454,99 euro, anziché 579,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Con questo doppio sconto avrai un notevole risparmio e soprattutto un piccolo computer eccezionale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo Mini PC è dotato di un potente processore, di ben 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Inoltre viene fornito con Windows 11 Pro già installato e ha il lettore d'impronte digitale.

Mini PC Acemagician: piccola spesa e grande resa

Non sempre bisogna andare alla ricercare di grandi brand e spendere chissà quanti soldi per avere degli ottimi dispositivi. E questo Mini PC lo evidenzia assolutamente. Monta un potente processore Intel Core i5 di 11ª generazione con a supporto ben 16GB di RAM e una scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Potrai farci qualsiasi cosa facendo girare anche giochi e programmi senza nessun problema.

Grazie al'SSD da 512GB avrai un'accensione lampo e un'ottima archiviazione. E se vuoi potrai anche aumentare lo storage fino a 2TB. È dotato di 4 porte USB 3.0 che ti garantiscono trasferimenti super veloci. Ha un ingresso HDMI con risoluzione 4K, una porta Ethernet e un ingresso audio. Non c'è dubbio che a questo prezzo è un vero affare.

Sii rapido perché le unità disponibili con questo doppio sconto finiranno in un soffio. Per cui se vuoi evitare di rimanere in mano con un pugno di mosche dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC Acemagician a soli 454,99 euro, anziché 579,99 euro, applicando il coupon in pagina. Ordinalo adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.