Da diverso tempo ormai sono sotti i riflettori. Ti parlo dei Mini PC, soluzioni compatte per l'ufficio o per la casa in grado di garantire affidabilità e ottime prestazioni. Oggi spicca su Amazon il NUC 11 con processore Intel Core i5 di 11a generazione, 16GB di RAM, SSD da 256GB e GPU Intel Iris Xe.

Il suo prezzo di listino è di 640€, ma in queste ore - grazie allo sconto Amazon del 15% - puoi risparmiare quasi 100€. Davvero niente male, viste le specifiche tecniche schierate sul terreno di gioco.

Con questo Mini PC puoi fare davvero di tutto (anche risparmiare)

Tanto si parla dei Mini PC ultimamente, soprattutto perché custodiscono al loro interno grandi sorprese. E poi c'è un secondo aspetto che va assolutamente considerato in fase d'acquisto: consumano molto meno rispetto ai computer desktop "tradizionali", quelli con alimentatori energivori.

Certo, bisogna sempre tener conto delle proprie esigente e necessità. Chi vuole una macchina per un gaming sfrenato, non dovrebbe di certo acquistare questo Mini PC NUC 11, ma ben altro (e di sicuro più costoso).

Della scheda tecnica, a spiccare sono:

Processore Intel Core i5-1135G7 di 11a generazione con frequenza massima a 4,2GHz

Scheda grafica Intel Iris Xe con supporto alla risoluzione UHD 8K

16GB di RAM

SSD da 256GB espandibile fino a 2TB (disponibile anche un ulteriore slot per un HDD SATA 2,5" per un massimo di 2TB)

Wi-Fi 6 2.4/5GHz

Bluetooth 5.2

Il Mini PC viene venduto con Windows 10 Pro preinstallato, ma potrai installare anche Windows 11. È ottimo per un uso di base quotidiano (streaming, Office, social network, produttività), ma puoi spingerti anche oltre. Potrai utilizzare, con qualche compromesso, anche Adobe Photoshop - ad esempio - e giocare a titoli non particolarmente esigenti (il popolarissimo Marvel SNAP, per dirne uno).

In termini di connettività, infine, non manca davvero nulla: slot per SD, due USB-C Thunderbolt 3, tre USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 7.1 multi-channel, DisplayPort fino a 8K, porta LAN.

