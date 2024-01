Mini PC con 64GB di RAM, 512GB di SSD e supporto al 4K a soli 100€

Il Mini PC UXX è un potente dispositivo mini desktop progettato per un uso quotidiano e offre una soluzione compatta e leggera con un design accattivante in colore Win 10-Purple with Mouse. Equipaggiato con un processore Celeron N3350 di Intel, questo mini PC offre prestazioni veloci e fluide, con un sistema operativo Windows 10 (64 bit) preinstallato e una generosa capacità di memoria da 64 GB.

Il mini PC UXX presenta un corpo sottile e leggero, dimensioni pari a una piccola borsa, rendendolo ideale per viaggi di lavoro e un utilizzo flessibile. La presenza delle porte HDMI, USB 3.0, HD 2.0 e VGA consente una varietà di opzioni di connettività, incluso il supporto per la visualizzazione a doppio schermo.

Con la tecnologia Bluetooth 4.2 e WiFi dual band 2.4G+5.0G, il mini PC garantisce connessioni veloci e affidabili, mentre la dissipazione del calore è gestita efficacemente grazie al coperchio di raffreddamento del disco rigido.

Inoltre, offre la possibilità di aggiungere un'unità SSD M.2 SATA da 512 GB per migliorare lo spazio di archiviazione. Con la sua combinazione di prestazioni, connettività e opzioni di espansione, l'UXX Mini PC si presenta come una soluzione versatile e compatta per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti.

Amazon, oggi, applica un doppio sconto (20%+5%) sul Mini PC targato UXX che viene venduto al costo finale di 100,69€. Approfittane subito!