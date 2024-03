Mini PC con 16GB di RAM e 512GB di SSD in MEGA SCONTO

Il mini PC AK1 Plus di NiPoGi si presenta come una soluzione avanzata per le esigenze di computing quotidiane, offrendo prestazioni potenziate grazie al nuovo processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione. Con una frequenza fino a 3,4 GHz, questo processore offre un aumento del 30% delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, assicurando un'esperienza fluida e reattiva per una vasta gamma di attività, dall'intrattenimento visivo domestico al lavoro professionale.

Dotato di una generosa configurazione di memoria, questo mini PC offre uno RAM da 16 GB e una capacità di archiviazione di 512 GB, garantendo spazio sufficiente per salvare file di grandi dimensioni e migliorare la velocità di esecuzione delle applicazioni. Inoltre, il supporto per l'espansione dello storage tramite SSD/HDD SATA da 2,5" consente agli utenti di aumentare ulteriormente la capacità di archiviazione secondo le proprie esigenze.

Grazie alla grafica Intel UHD integrata, il NiPoGi AK1 Plus offre una riproduzione video 4K UHD senza soluzione di continuità, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente. La possibilità di supportare il doppio schermo tramite le due porte HDMI consente agli utenti di svolgere diverse attività contemporaneamente, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro.

In termini di connettività, il NiPoGi AK1 Plus offre una connessione WiFi 2.4G/5G stabile e affidabile, consentendo di navigare sul web, guardare video e scaricare file senza problemi. Inoltre, il supporto Bluetooth 4.2 consente di collegare facilmente dispositivi come tastiere e mouse wireless, trasformando il mini PC in una potente workstation.