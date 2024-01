Mini PC compatto e potente in SUPER SCONTO su Amazon

I Mini PC sono dei veri e propri computer che, però, vengono presentati e strutturati in formato mini. Oggi, su Amazon, il Mini PC NiPoGi con 16GB di RAM e 512 di SSD viene messo in sconto del 28% per un costo finale di 209€.

Scontatissimo il Mini PC NiPoGi su Amazon

Il mini PC NiPoGi AK1 Plus si presenta come una soluzione potente e versatile con l'ultima CPU Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, raggiungendo velocità fino a 3,4 GHz. Questo mini PC desktop è progettato per fornire un'esperienza fluida nell'intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro.

Con una configurazione di 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, il dispositivo offre ampio spazio di archiviazione per file di grandi dimensioni, migliorando la velocità di esecuzione e rendendo le attività più efficienti. Inoltre, il supporto all'espansione tramite SSD/HDD SATA da 2,5" consente una personalizzazione flessibile dello storage.

Il NiPoGi AK1 Plus supporta la visualizzazione di 4K UHD e doppio schermo, garantendo un'elaborazione delle immagini veloce e una riproduzione video di alta qualità. Le interfacce 2 * HDMI consentono l'utilizzo di due monitor contemporaneamente, migliorando l'efficienza del lavoro.

La connettività è un punto forte con WiFi dual-band 2.4G/5G per una connessione affidabile e veloce, ideale per navigare sul web e lo streaming senza interruzioni. Inoltre, il Bluetooth 4.2 consente l'uso di tastiere e mouse wireless, trasformando il NiPoGi AK1 Plus in una potente workstation.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 28% sul Mini PC NiPoGi che viene venduto al costo totale di 209€. Non perdere questa opportunità!

