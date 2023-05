Mini PC compatto con Windows 11: costa poco, è potente e te lo porti a spasso

I mini PC trovano sempre maggior spazio nella vita quotidiana di tutti noi. Complici le loro piccole dimensioni, che le rendono facilmente trasportabili ovunque, ma anche la capacità di poter comunque offrire grandi prestazioni, prodotti come questo Windows 11 Pro Mini PC sono molto ricercati. A maggior ragione quando sono in offerta come ora e puoi accaparrartene uno a soli 179€.

Mini PC, piccolo prezzo, grande potenza

Questo eccellente mini PC con Dual LAN/Triplo Display è dotato di un processore Intel Alder Lake-N95 fino a 3,4 GHz, rappresenta una soluzione di alta qualità per coloro che desiderano un computer desktop potente e compatto.

Grazie alla sua architettura all'avanguardia, questo mini PC è in grado di gestire facilmente applicazioni e processi ad alta intensità di lavoro, offrendo prestazioni elevate e fluidità di utilizzo. Inoltre, il Windows 11 Pro Mini PC è dotato di una memoria DDR4 da 8GB e di un SSD da 256GB, che consentono di archiviare e accedere rapidamente a grandi quantità di dati e file di grandi dimensioni.

Ma le funzionalità di questo mini PC non si limitano solo alle prestazioni elevate: grazie alle sue porte Dual LAN e Tripla Display, il Windows 11 Pro Mini PC può connettersi facilmente a una vasta gamma di dispositivi esterni, offrendo massima flessibilità e funzionalità.

Per esempio ha due porte Ethernet 1000M per più applicazioni come firewall, aggregazione multicanale, routing software e server di archiviazione file. Insomma, se stai cercando un computer desktop performante, versatile e altamente funzionale, il Windows 11 Pro Mini PC Dual LAN/Triplo Display è sicuramente un'ottima scelta a soli 179€.

