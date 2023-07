Mini PC che sta sul palmo della mano a 50€ in MENO

Se vuoi avere un piccolo computer che addirittura sta in una sola mano allora non perdere questa fantastica occasione che sto per segnalarti. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC ACEMAGICIAN a soli 139 euro, invece che 189 euro, applicando il coupon in pagina.

Oggi puoi avvalerti di un ribasso del 5% più di un ulteriore sconto con il coupon e risparmiare quindi ben 50 euro sul totale. Con questo piccolo computer tascabile puoi trasformare qualsiasi monitor in un PC. Te lo porti sempre con te e hai a disposizione tutto quello che ti serve per lavorare a giocare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC ACEMAGICIAN: piccolissimo ma potente

Nonostante le dimensioni davvero esigue, questo piccolo computer è in grado di offrire ottime prestazioni che soddisfaranno le tue esigenze. Perfetto per usare programmi abbastanza semplice come Word, Excel o Adobe Acrobat. Ottimo anche per navigare sul Web e guardare film in streaming ovunque tu voglia.

Monta il processore Jasper Lake N5095 11ª generazione con una frequenza base di 2,0 GHz e 4 Core. A supporto troverai 8 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 256 GB. Queste componenti hardware garantiscono un'ottima velocità e prestazioni eccellenti. E poi è dotato di 3 ingressi USB 3.0 per trasferimenti veloci, due ingressi LAN e 3 porte HDMI per collegare fino a 3 monitor contemporaneamente.

Insomma un ottimo dispositivo che oggi potrai avere a molto meno. Fallo tuo prima di andare in vacanza così potrai avere con te un piccolo computer per ogni evenienza. Vai subito su Amazon e acquista il mini PC ACEMAGICIAN a soli 139 euro, invece che 189 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.