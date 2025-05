Mini PC BMAX con AMD Ryzen 7 a un prezzo FOLLE (-100€)

Un concentrato di potenza e tecnologia in un formato ultracompatto: il mini PC BMAX con processore AMD Ryzen 7 5700U è la scelta ideale per chi cerca prestazioni da desktop in un dispositivo portatile e dal design elegante. Con un prezzo competitivo di 299,99 euro, applicando il coupon, rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per migliorare la propria postazione di lavoro o per chi necessita di un alleato tecnologico affidabile.

Prestazioni di livello superiore

Il cuore pulsante di questo mini PC è il potente processore AMD Ryzen 7 5700U, una CPU octa-core con 16 thread che raggiunge una frequenza massima di 4,3 GHz. Questo significa che potrai gestire senza difficoltà attività complesse come il multitasking intensivo o l'editing di contenuti multimediali. Inoltre, la scheda grafica integrata AMD Radeon supporta risoluzioni in 4K a 60Hz, rendendolo perfetto per godere di video e immagini ad alta definizione.

Con 16GB di RAM DDR4, espandibili fino a 64GB, e un SSD NVMe da 512GB (con possibilità di upgrade fino a 2TB), questo dispositivo garantisce velocità di avvio fulminee e un'esperienza fluida anche con applicazioni che richiedono molte risorse. Se cerchi prestazioni elevate e flessibilità, il mini PC BMAX non ti deluderà.

Connettività senza compromessi

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il mini PC BMAX offre una connettività completa. Supporta WiFi 6 e Bluetooth 5.2, oltre a un'ampia gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e Type-C. Particolarmente interessante è la possibilità di collegare fino a tre monitor contemporaneamente, una funzionalità che lo rende ideale per ambienti di lavoro multitasking o per setup avanzati di intrattenimento.

Le dimensioni contenute (12,6 x 11,2 x 5,2 cm) e il peso di soli 420 grammi rendono questo mini PC facile da trasportare e perfetto per ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Nonostante la compattezza, il sistema di raffreddamento con doppio tubo in rame e ventola turbo intelligente garantisce un'efficace dissipazione del calore, anche durante sessioni di lavoro prolungate.

Il mini PC viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato, ma offre anche la possibilità di installare distribuzioni Linux, rendendolo una soluzione versatile per diversi tipi di utenti, dai professionisti agli studenti.

Se stai cercando un dispositivo che combini portabilità, potenza e design moderno, il mini PC BMAX è la scelta giusta. Scopri di più su questo gioiello tecnologico e rivoluziona il tuo modo di lavorare o divertirti.

