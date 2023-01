Mini PC BMAX B2S: Windows 11 Pro, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna a meno di 130€

Se stai pensando di acquistare un Mini PC per lavorare a casa o in ufficio con un budget non superiore ai 150 euro, prendi in seria considerazione l'offerta di queste ore di Amazon sul BMAX B2S, un Mini PC dalla scheda tecnica completa in vendita a soli 129,99 euro, grazie al coupon Amazon del valore di 30 euro da applicare prima di mettere in carrello l'articolo. L'offerta è limitata, potrebbe terminare a breve.

I modelli disponibili sono due: il B2S, protagonista dell'offerta con coupon regalo Amazon in omaggio, e il B1Plus. Per rapporto qualità-prezzo la soluzione migliore è quella rappresentata dal Mini PC B2S, dato che il B1Plus in questo momento costa quanto il fratello maggiore. Per ottenere il coupon di 30 euro ti basta aggiungere il segno di spunta nel quadratino accanto a Coupon, posizionato sotto il prezzo pieno.

BMAX B2S: un Mini PC economico ma completo

Il modello B2S del produtto BMAX esprime appieno il concetto di Mini PC ad alta efficienza, con un rapporto qualità-prezzo superiore alla media. Rispetto ai modelli precedenti è stata migliorata la dissipazione del calore, una delle caratteristiche più importanti per questa categoria di prodotti. Bene anche la presenza di 1 porta HDMI e di 1 porta VGA, grazie alle quali puoi passare senza troppa fatica alla visualizzazione a doppio schermo in modo da aumentare la produttività, soprattutto se passi molte ore davanti al computer scrivendo.

Lato connettività il Mini PC BMAX B2S non tradisce le aspettative, offrendo una connessione wireless basata sulla tecnologia Wi-Fi 802.11ac dual band, con una velocità dati fino a 433 MB/s impostando una larghezza di banda di 80 MHz Mbps.

Metti in carrello ora il Mini PC B2S di BMAX per approfittare del coupon di 30 euro regalato da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.