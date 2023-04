Mini PC BMAX B2S: con Amazon hai in regalo un coupon di 20€

Il Mini PC BMAX B2S è un dispositivo ad alta efficienza ideale per compiti di ufficio, come media center oppure associato a servizi di sicurezza e sorveglianza digitali. Ottima anche la connettività, con supporto alla visualizzazione a doppio schermo. Oggi lo puoi acquistare su Amazon al prezzo 115,99 euro anziché 159,99 euro, grazie al doppio sconto offerto da Amazon (-15% e coupon del valore di 20 euro). Il coupon va aggiunto prima di collegarsi alla pagina del carrello.

Mini PC BMAX B2S in sconto di 45 euro su Amazon

Il modello B2S del Mini PC BMAX si presenta con il sistema operativo Windows 11 e una configurazione da 6GB di RAM e 128GB di disco SSD, con a bordo il processore Intel N4020C. Puoi mantenerlo acceso a qualunque ora del giorno, grazie alla ventola silenziosa integrata, che favorisce una migliore dissipazione del calore. Uno dei principali punti di forza del Mini PC del marchio BMAX è il supporto al display a doppio schermo, grazie all'uscita HDMI e alla porta VGA, al fine di rendere il lavoro da casa ancora più efficiente. Ottimo anche per un utilizzo come media center, grazie al supporto alla risoluzione 4K HD. In più lo puoi portare ovunque grazie alle sue dimensioni extra-compatte (12,5 x 11,2 x 4,4 cm, per un peso complessivo pari a 730 grammi).

Se sei alla ricerca di un Mini PC dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, di dimensioni compatte e con il supporto alla visualizzazione a doppio schermo, il modello B2S del marchio BMAX fa al caso tuo. Non lasciarti sfuggire l'ultima offerta su Amazon per risparmiare 45 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. E se hai l'abbonamento a Prime, la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.