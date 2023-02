Mini PC BMAX B1, attenti all'ERRORE di prezzo su Amazon: costa una miseria

Un Mini PC desktop con Windows 10, processore Celeron 3060, 4GB/64GB eMMC BMAX B1, connessioni HDMI + VGA Gigabit Ethernet, doppia WLAN integrata 2.4G / 5.8G / BT 4.2 / 4K Grafica HD e staffa VESA inclusa a soli 110 euro. Possibile? E' uno scherzo? Assolutamente no: è un'offerta super pazzesca di Amazon che ti propone un piccolo ma validissimo personal computer a un prezzo assurdo. Viene il dubbio che i tratti di un errore di prezzo, ragion per cui se siete interessati correte ad accaparrarvelo seguendo questo link prima che vada esaurito o che eventualmente torni al prezzo originale.

Mini PC piccolo ma potente, perfetto per lavoro e relax

Questo interessante mini PC con Windows 10 Professional (64 bit) preinstallato è dotato di processore Intel Celeron 3060 e scheda grafica Intel HD, ed è molto facile da installare. Il Mini PC è piccolo e compatto, ma molto solido. Si vede che è costruito con materiale di qualità. Basta collegarlo a un monitor o a una televisione e in pochi secondi puoi già goderti film, serie TV, sport e quello che preferisci i streaming o direttamente dall'hard disk. Tanto consuma anche poco, almeno dieci volte in meno di un normale computer da scrivania.

Puoi usare questo PC anche per ridare vita a una vecchia televisione trasformandola in una Smart TV, oppure per lavorare. Il dispositivo è anche caratterizzato da un design salvaspazio, tant'è che supporto gode del supporto VESA e si attacca al retro del monitor. Se sei un appassionato di streaming puoi stare tranquillo: ha connessioni stabili Wi-Fi, Bluetooth e LAN. Puoi usare questo PC per ridare vita a una vecchia televisione trasformandola in una Smart TV, oppure per lavorare. Inoltre puoi collegarci quello che vuoi anche tramite cavi visti i tanti ingressi disponibili.

Il mini computer ha infatti 2 interfacce USB 3.0 e 2 interfacce USB 2.0. Inoltre supporta anche bluetooth 4.2, col quale puoi sentirti libero di collegarlo con le tue cuffie bluetooth, air mouse, tastiera e persino con il controller di gioco. Di fatto di semplifica la tua vita con la comoda connettività dei tuoi dispositivi, rendendolo facilmente utilizzabile anche da un bambino. E allora, cosa aspetti? Questo mini PC è ok e costa una miseria, quindi non esitare e vallo a prendere a soli 110 euro tutto incluso su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su Mini PC BMAX B1, attenti all'ERRORE di prezzo su Amazon: costa una miseria inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.