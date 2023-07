Mini PC Blackview con 8 GB di RAM e processore Intel a meno di 160 euro su Amazon

Il Blackview Mini con sistema operativo Windows 11 Pro è la soluzione perfetta per chi cerca potenza e versatilità in un formato compatto e conveniente. Acquistala ora su Amazon a soli 159,99€ invece di 189,99€.

Equipaggiato con una memoria DDR4 da 8GB e un veloce SSD da 256GB, questo mini PC offre prestazioni fluide e reattive per tutte le tue attività quotidiane, dalla navigazione web al multitasking, al lavoro su documenti e presentazioni. Il processore Intel Celeron N5095 offre prestazioni affidabili e una maggiore efficienza energetica, riducendo i consumi senza compromettere le prestazioni.

La connettività WiFi 2.4G/5.0G e Bluetooth 4.2 ti consentono di connetterti facilmente a Internet e ai tuoi dispositivi esterni, inoltre possiede anche porte HDMI ed ethernet.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, il Blackview Mini si adatta facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro o intrattenimento, senza occupare troppo spazio sulla tua scrivania. Con il supporto per la riproduzione video 4K HD, questo mini PC è ideale per lo streaming di contenuti multimediali, garantendo immagini chiare e dettagliate su monitor e TV compatibili.

Sia che tu lo utilizzi per lavoro o per il tempo libero, è un compagno affidabile e potente per soddisfare le tue esigenze informatiche quotidiane. Approfitta ora dello sconto del 16% e acquistalo su Amazon, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

