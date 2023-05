Mini PC BESTIALE con Ryzen 7 in SCONTO di 150€

Se indeciso tra un PC, un portatile o un mini PC? Allora lascia che ti aiuti a fugare ogni dubbio segnalandoti questa offerta strepitosa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC NiPoGi a soli 379 euro, invece che 479 euro, applicando il coupon in pagina.

Se fai presto dunque puoi avvalerti di uno sconto incredibile e risparmiare ben 150 euro sul totale. Con questo piccolo computer potrai farci di tutto. Non solo navigare su Internet e usare programmi semplici, ma anche editing pesanti e giochi. A questa cifra è da prendere al volo.

Mini PC NiPoGi: un mostro di prestazioni a prezzo hot

Il mini PC NiPoGi è dotato di uno scomparto hardware davvero eccellente. Monta due slot da 8 GB di RAM DDR4 per un totale di 16 GB. Ha un SSD da 512 GB ed è già preinstallato Windows 11 Pro.

Ovviamente ciò che lo rende potente è il super processore AMD Ryzen 7 3750H con una frequenza base da 2,3 GHz e turbo fino a 4 GHz. E monta la scheda grafica integrata Radeon RX Vega 10 che supporta due display 4K a 60 Hz tramite un ingresso HDMI e una DisplayPort. Inoltre è dotato di 4 porte USB 3.0 per trasferimenti veloci, WiFi e Bluetooth.

Inutile girarci intorno, a un prezzo così basso non è da farselo scappare assolutamente. Quindi non aspettare che le unità disponibili a questa cifra si esauriscano: Fiondati su Amazon e acquista il tuo mini PC NiPoGi a soli 379 euro, invece che 479 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

