Mini PC BESTIALE: Ryzen 5 16GB di RAM e SSD da 512GB (-114€)

Se fai veloce in questo momento puoi accaparrarti un computer potentissimo ma dalle dimensioni ridotte a un prezzo che non è normale. Quindi affrettati, prima che l'offerta scada, vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo Mini PC a soli 285 euro circa, invece che 399,99 euro, applicando il coupon in pagina e il codice JB76V6IE al momento del pagamento.

Come puoi notare, grazie a un doppio sconto risparmi ben 114 euro sul totale. Questo piccolo computer non si vede nemmeno ma le sue prestazioni sono eccellenti. Ha un potente processore, tanto spazio per l'archiviazione e molte porte per i vari device e monitor. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC formidabile a prezzo tagliato su Amazon

Non ci sono molti giri di parole da fare, a questa cifra è da prendere al volo. Trasformi ogni monitor in un computer e volendo te lo puoi portare ovunque tu voglia. È dotato del potente processore AMD Ryzen 5 50500U con 6 Core e 12 Thread.

A supporto troviamo 16 GB di RAM in due banchi da 8 GB con frequenza a 3200 MHz e un SSD da 512 GB per archiviare quello che desideri senza sacrifici. La scheda grafica AMD Radeon Vega 7 ti consente di avere un triplo display con risoluzione 4K, utilizzando gli ingressi HDMI, Type-C e DP. Inoltre ha già installato Windows 11 Pro.

Davvero una promozione con i fiocchi, da non perdere per nessuna ragione. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC a soli 285 euro circa, invece che 399,99 euro, applicando il coupon in pagina e il codice JB76V6IE al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

