Mini PC Beelink Mini S con SSD da 256GB, 8GB di RAM e processore Intel N5095 in offerta a 179€

Il Mini PC Beelink Mini S è un ottimo Mini PC per aumentare la produttività a lavoro e godere di immagini finalmente nitide e chiare mentre si guarda un film o si è impegnati in un'intensa sessione di videogiochi. Un fiore all'occhiello del dispositivo è il display a doppio schermo, con l'aggiunta della doppia porta HDMI.

Su Amazon sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili in offerta a 179 euro, per effetto di un maxi sconto del 31% che ti permette di risparmiare ben 80 euro sul prezzo consigliato di 259 euro. L'articolo è spedito gratuitamente da Amazon se sei in possesso dell'abbonamento Prime e completando l'ordine ora lo riceverai a casa già nella giornata di domani.

80 euro di sconto sul Mini PC Beelink Mini S

Vediamo ora nel dettaglio la scheda tecnica del Mini PC Mini S del marchio Beelink. Come processore troviamo un Intel N5095 Jasper Lake di undicesima generazione, un disco SSD interno M.2 SATA3 da 256GB, affiancato da 8GB di RAM DDR4. Sia lo spazio di archiviazione che la RAM possono essere aumentati fino a rispettivamente 2TB e 16GB.

Lato connettività invece il Mini S di Beelink monta una doppia porta HDMI, il Bluetooth 4.0, la porta LAN 1000 Mbps e il Wi-Fi dual band 5.8G + 2.4G. Presente anche la ventola di raffreddamento e il dissipatore di calore.

Approfitta dell'ultima offerta di Amazon sull'ottimo Mini PC Beelink Mini S per acquistarlo a soli 179 euro, risparmiando così 80 euro sul prezzo di listino.

