Mini PC di appena 8cm con Windows Pro 11 in SCONTO di 70€

Oggi voglio segnalarti questa offerta davvero eccellente che trovi in esclusiva su Amazon e che ti permette di avere un computer piccolissimo, che sta addirittura in una mano, a un prezzo vantaggioso. Metti subito nel tuo carrello il mini PC firmato Acemagician a soli 209,50 euro, invece che 279 euro.

Grazie a questo sconto del 25%, se lo acquisti oggi, potrai risparmiare quasi 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Mini PC dalle piccolissime dimensioni e dal grande potenziale

Questo mini PC è sicuramente perfetto se vuoi qualcosa di estremamente piccolo e versatile che puoi portarti ovunque tu voglia. Le sue dimensioni di appena 8,94 x 8,94 x 4,35 cm ti danno la possibilità di mettertelo addirittura in tasca. Così lo puoi collegare uno schermo e hai subito il tuo computer sempre a portata di mano.

Monta un processore Alder Lake N95 con frequenza boost fino a 3,4 GHz, un SSD da 256 GB e 8 GB di RAM. Insomma un ottimo scomparto hardware che ti permetterà di fare quello che vuoi senza problemi. È dotato di 3 ingressi HDMI e quindi potrai usare 3 monitor contemporaneamente e 3 porte USB 3.0 per trasferimenti veloci. Inoltre ha già installato Windows 11 Pro.

Affrettati perché ha un prezzo così basso lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un lampo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo mini PC firmato Acemagician a soli 209,50 euro, invece che 279 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.