Mini PC con AMD Ryzen 9, 24GB RAM e SSD 500GB a prezzo favoloso

Vuoi acquistare un computer piccolo ma che sia potente senza pagarlo un capitale? Allora non perdere questa ottima occasione che sto per segnalarti. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo Mini PC con AMD Ryzen 9 a soli 439 euro, invece che 539 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un incredibile sconto che ti permette di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione che si trova tutti i giorni dietro l'angolo e quindi devi essere veloce. Tra l'altro se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC con AMD Ryzen 9 a prezzo Hot

Questa è davvero un'opportunità più unica che rara. Siamo di fronte a un Mini PC dalle prestazioni straordinarie a un prezzo decisamente vantaggioso. Grazie al suo potentissimo processore AMD Ryzen 9 6900HX con 8 Core e 16 Thread, supportato da 24 GB di RAM DDR5 da 4800 MHz, potrai usare qualsiasi programma senza problemi.

Possiede un generoso SSD da 500 GB per archiviare tutto quello che vuoi e gode della scheda grafica AMD Ryzen 680M a 12 Core e 2400 MHz che ti permetterà di far girare anche qualche gioco. È dotato di una doppia porta Ethernet per connetterti a Internet con il cavo e goderti una connessione più affidabile. Supporta anche la WiFi 6 e la tecnologia Buetooth 5.2. Possiede porte USB veloci e due ingressi HDMI per poterci collegare due monitor in contemporanea.

Stai ancora leggendo? Non c'è davvero più tempo per farlo. Chiaramente a questo prezzo logorano tutti e ci sono pochissime unità disponibili. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Mini PC con AMD Ryzen 9 a soli 439 euro, invece che 539 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.