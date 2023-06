Mini PC che monta AMD Ryzen 5 e Windows 11 Pro in SCONTO di 93€

È da un po' che stai guardando le offerte sui vari e-commerce per trovare quella migliore e acquistare un piccolo computer dalle ottime prestazioni a un prezzo vantaggioso? Allora oggi l'hai trovata. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il mini PC Minis Forum UM450 a soli 376 euro, anziché 469 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento dunque puoi beneficiare di questa promozione a tempo limitato per avere un risparmio di ben 93 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Mini PC Minis Forum UM450: qualità a prezzo wow

Il mini PC Minis Forum UM450 ha diverse caratteristiche interessanti. Sicuramente il suo design compatto leggero lo rendono perfetto se vuoi averlo sempre con te. Lo infili in un piccolo zaino e trasformi qualsiasi monitor in un computer all'istante. E poi è dotato di diverse porte USB per trasferire i file in modo veloce e supporta fino a tre schermi contemporaneamente.

Ovviamente la cosa che più fa luccicare gli occhi è il potente processore AMD Ryzen 5 4500U con una frequenza base da 2,3 GHz. A supporto troverai due schede RAM da 16 GB l'una per un totale di 32 GB di RAM. E monta un SSD da 512 GB. Per ultimo, non per importanza, da segnalare la presenza di Windows 11 Pro già installato e con licenza.

Quindi se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio. Ti porti a casa un piccolo computer dalle prestazioni eccezionali a un ottimo prezzo. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo mini PC Minis Forum UM450 a soli 376 euro, anziché 469 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

