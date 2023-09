Mini PC AK1 Plus da oggi in OFFERTA con 80€ DI SCONTO!

La branca dei mini PC diventa sempre più famosa, soprattutto perché la loro ridottissima dimensione e la possibilità di collegare ad esse diversi tipi di periferiche, li rendono tra i dispositivi hardware più comodi in assoluto. Tra le aziende in prima linea per questi prodotti c'è NiPoGi, i cui prodotti offrono da sempre una versatilità incredibile.

Da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon proprio uno di questi gioiellini, perché il mini PC NiPoGi AK1 Plus è disponibile a soli 199€, con uno sconto del 29% sul totale che equivale a risparmiare ben 80€!

Potenziale in pochissimo spazio!

Per quanto riguarda la conformazione, questo Mini PC monta una CPU Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, che con le sue prestazioni offre un'esperienza fluida per l'intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web, il lavoro.

La memoria di questo Mini PC NiPoGi è una SSD SATA da 512GB, e avrai a disposizione diverse porte per collegare le tue periferiche, come tastiere o mouse, e ovviamente la porta HDMI per collegare il tuo monitor. Un'occasione ottima da non lasciarti sfuggire!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.