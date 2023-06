Quella dei Mini PC è una realtà ben consolidata e il mercato si arricchisce di nuove proposte giorno dopo giorno. Tra i brand di riferimento c'è sicuramente AceMagician, e oggi il suo T8 Plus con Windows 11 Pro, 8GB di RAM e 256GB di SSD è in offerta lampo su Amazon.

Hai solo poche ore per completare l'acquisto al prezzo irrisorio di 160,57€. Ma ti consiglio di fare il più in fretta possibile, perché la richiesta è molto alta (al momento della stesura di questo articolo è al 70%).

Mini PC AceMagician con Windows 11 Pro: con l'offerta lampo Amazon sta andando a ruba

Il T8 Plus di AceMagician è letteralmente un Mini PC, e con tanto di Windows 11 Pro preinstallato (un sistema operativo che Microsoft aggiorna costantemente con novità davvero di grande spessore). A leggere le recensioni, sono in tanti ad usarlo come sorta di lettore multimediale da tenere in salotto, collegato al televisore, ma questo computer desktop ha molto, ma molto di più da offrirti.

È perfetto infatti per un uso quotidiano di base, quindi per navigare in rete, consultare i social network, utilizzare la suite di Office, email, streaming e così via. Il processore è un Intel Alder Lake N95 (fino a 3,4GHz), ben supportato da 8GB di RAM DDR4 e 256GB di archiviazione su SSD.

Anche in termini di connettività non si scherza. Oltre al Wi-Fi 2.4/5G e al Bluetooth 4.2, pur essendo compatto, il Mini PC di AceMagician mette infatti a tua disposizione:

Due porte Gigabit LAN

3 USB-A 3.0

3 HDMI con supporto al 4K

E poi, dato che non vogliamo farci mancare proprio nulla, all'interno della confezione di vendita trovi anche una staffa VESA e il cavo HDMI.

Ricorda che si tratta di un'offerta lampo, quindi destinata a terminare nel giro di qualche ora. Dai un'occhiata anche alla richiesta, perché una volta arrivata al 100%, non potrai più approfittare della promo.

