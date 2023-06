Mini PC a 84€ con doppio display e Windosw 10 Pro

Vuoi un computer super compatto al prezzo più basso che sia possibile? Allora ho trovato l'offerta giusta per te. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mini PC BMAX a soli 84,99 euro, invece che 129,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questa è davvero un'occasione strepitosa che ti permette di avere un piccolo computer che porti ovunque a una cifra ridicola. Se fai veloce risparmi ben 45 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Mini PC BMAX: prezzo sgretolato da prendere al volo

Se hai un budget limitato o semplicemente ti serve qualcosa per far girare programmi semplici, questo mini PC fa proprio al caso tuo. Ha un processore Intel Celeron N3350 con a supporto 6 GB di RAM. È chiaro quindi che siamo di fronte a un entry level, ma a questo prezzo non è per niente male.

Ha un SSD da 64 GB e una scheda grafica Intel HD Graphics 500 che supporta fino a 2 schermi in 4K con gli ingressi HDMI e VGA. Puoi connetterti a internet con la WiFi dual band 2.4G e 5G, oppure puoi sfruttare direttamente il cavo Ethernet. Ha un design super compatto che ti garantisce la possibilità di portartelo ovunque. E appena ti arriva a casa puoi subito usarlo dato che ha già installato Windows 10 Pro.

Non perdere tempo perché l'offerta è destinata a scadere a breve. Per cui prima che questo avvenga vai su Amazon e acquista il tuo mini PC BMAX a soli 84,99 euro, invece che 129,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.